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«За рулём» перечислил надёжные автомобили до 300 тысяч рублей

«За рулём» перечислил надёжные автомобили до 300 тысяч рублей

Эксперт журнала «За рулём» Александр Виноградов рекомендовал модели, которые стоит присмотреться при ограниченном бюджете, и рассказал об их типичных неисправностях.

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