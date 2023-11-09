В Елабуге реализуют проект туристского кода, который обойдется 3,4 млн рублей

В Елабуге начнут реализовывать проект туристского кода, который обойдется в 3,384 млн рублей. Этот проект включает в себя благоустройство центра города и установку объектов, подчеркивающих его индивидуальность.
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