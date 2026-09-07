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Экс-жена Паши Техника рассказала о смерти близкого человека

Экс-жена Паши Техника рассказала о смерти близкого человека

Блогер Ева Карицкая рассказала о смерти тети. Как сообщает Super.ru, бывшая жена покойного рэпера Паши Техника рассказала, что женщина много лет страдала от зависимости.

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