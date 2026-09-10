Евгений Моисеев сообщил о возобновлении работы канатной дороги

Канатная дорога в Кисловодске вновь начала работу после временного закрытия 8 сентября из-за непогоды.
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