Телеканал «Бобёр» запустил народное голосование Всероссийского конкурса «Клумбы России 2026»

Всероссийский конкурс «Клумбы России 2026» проходил с 30 августа по 6 сентября. Всего поступило около 3000 работ из 178 городов России.
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