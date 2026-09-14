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Телеканал Бобер

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Телеканал «Бобёр» запустил народное голосование Всероссийского конкурса «Клумбы России 2026»

Телеканал «Бобёр» запустил народное голосование Всероссийского конкурса «Клумбы России 2026»

Всероссийский конкурс «Клумбы России 2026» проходил с 30 августа по 6 сентября. Всего поступило около 3000 работ из 178 городов России.

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