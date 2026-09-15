Особенности переходных периодов подтверждения производства лекарственных препаратов

Были обозначены даты 1 декабря 2026 года и 1 мая 2027 года, а также изменения в документах, реестровых записях и механизме подтверждения серий Статья полностью.
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