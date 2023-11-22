Забайкалье попало в четверку среди регионов Дальнего Востока по числу инвестпроектов

Забайкальский край оказался на четвертом месте среди регионов ДФО по числ инвестиционных проектов.Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что на сегодня на территории региона успешно находится в реализации 58 инвестпроектов.