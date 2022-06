В новом исследовании, опубликованном в журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, ученые из Университета Манитобы (University of Manitoba) обнаружили, что проживание рядом с тропами, по которым ходят пешком, бегают и ездят на велосипеде, приводит к снижению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний на 8%.