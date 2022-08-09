Наш потерянный мир

34 001 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    500 миллионов на приобретение жиль в ДФО РФ для соотечественников из-за рубежа это что такое? В Сахалинской области, ...Россияне за рубеж...
  • ШКИПЕР
    Западенцы, отрыжка австро-венгерской империи ,мнят себя истинными украинцами,хотя мова Западной Украины очень слабо н...Пленный из ВСУ ра...
  • Галина
    Взять или еще похуже и случайненько в израель отправить нечто подобное..... Посмотрим что будет....  Я так думаю и пр...ВСУ используют из...

Reuters: В России начали разбирать свои самолеты на запчасти

Reuters: В России начали разбирать свои самолеты на запчасти

Российские авиакомпании, в том числе контролируемый государством «Аэрофлот», снимают реактивные лайнеры с эксплуатации, чтобы после разборки, получить запасные части, которые больше не могут быть приобретены за рубежом из-за западных санкций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх