Андрей Ваджра: Радикалы, напавшие на Белгородскую область, пытаются захватить власть в Ужгороде и Мукачево

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись украинского журналиста Андрея Ваджры: Интересно развивается история с радикалами добробата украинской разведки «Солнышко», из которых был сформирован пресловутый «русский добровольческий корпус».
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись украинского журналиста Андрея Ваджры: Интересно развивается история с радикалами добробата украинской разведки «Солнышко», из которых был сформирован пресловутый «русский добровольческий корпус».
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