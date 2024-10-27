Экономист Корнеев: США отказываются от старых долларов, их необходимо поменять

Россияне могут столкнуться с проблемами при использовании долларов старого образца за границей. В обменниках Турции, Таиланда, ОАЭ, Египта и других странах уже просят банкноты без потертостей, надписей и пятен.
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