В США двигатель с вращающейся детонацией вышел на новый этап: скорость до 6 Махов стала ближе

Пока Илон Маск запускает Starship, а Роскосмос пересчитывает бюджетные рубли, небольшая американская компания Venus Aerospace тихо и незаметно совершила то, что может перевернуть всю ракетно-космическую индустрию.
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