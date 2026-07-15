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Мировое обозрение

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В США двигатель с вращающейся детонацией вышел на новый этап: скорость до 6 Махов стала ближе

Пока Илон Маск запускает Starship, а Роскосмос пересчитывает бюджетные рубли, небольшая американская компания Venus Aerospace тихо и незаметно совершила то, что может перевернуть всю ракетно-космическую индустрию.

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