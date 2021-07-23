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"Не нравится — езжайте домой". Кафельников пристыдил российских спортсменов, недовольных Олимпиадой

"Не нравится — езжайте домой". Кафельников пристыдил российских спортсменов, недовольных Олимпиадой

instagram.com/yevgenykafelnikov— Как относитесь к спортсменам, которые жалуются на жесткие правила жизни в Олимпийской деревне?— А чего они ждали? Тогда МОК нужно было отдать Игры США, где уже открыто все и идет нормальная, полноценная жизнь.

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Дмитрий
Фуфельникова с его дочуркой как-то многовато стало в последнее время. По всем вопросам своё мнение вставляют...

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