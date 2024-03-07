Извержение вулкана в Мексике и его астрологическое значение для будущего США Елена ГалицкаяПоследние события в мексиканских горах ставят под вопрос не только безопасность местных жителей, но и прогнозы астрологов о будущем Соединенных Штатов.
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