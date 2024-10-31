В Нидерландах рассказали о последствиях прекращения помощи Украине

Бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии Харри ван Боммел заявил, что если Трамп победит на выборах и решит сократить военную помощь Украине, то Европа не сможет восполнить пробел.
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