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Царьград

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В Самаре осудили члена наркогруппы «Иосиф Сталин» на 9,5 лет

В Самаре осудили члена наркогруппы «Иосиф Сталин» на 9,5 лет

Советский районный суд Самары приговорил местного жителя к девяти с половиной годам колонии строгого режима за попытку сбыта более 200 граммов наркотиков в составе группы, организованной в мессенджере пользователем под псевдонимом «Иосиф Сталин».

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