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В США заявили о причастности НАТО к удару по штабу Черноморского флота в Крыму

В США заявили о причастности НАТО к удару по штабу Черноморского флота в Крыму

Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота СюжетРакетные удары по Украине: Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Представители НАТО помогли военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) при подготовке ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота в Крыму.

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Комментарии
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Лев Добрый
То, что заявляют пиндо-сранцы США всем известно, кроме нашего НАРЫШКИНА!😱👈😜👀
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18 час.
Лев Добрый
В Брюсселе стоит очень современное здание Нату, может стоит проверить его на прочность? 👍👈😜👀
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18 час.
Ольга Горба
Давно пора поставить всех этих радужных гадёнышей на место!
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18 час.

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