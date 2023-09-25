В США заявили о причастности НАТО к удару по штабу Черноморского флота в Крыму
Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота
СюжетРакетные удары по Украине:
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Представители НАТО помогли военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) при подготовке ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота в Крыму.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
То, что заявляют пиндо-сранцы США всем известно, кроме нашего НАРЫШКИНА!😱👈😜👀
В Брюсселе стоит очень современное здание Нату, может стоит проверить его на прочность? 👍👈😜👀
Давно пора поставить всех этих радужных гадёнышей на место!
Свежие комментарии