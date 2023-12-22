Лётный состав и спасатели морской авиации Тихоокеанского флота успешно завершили тренировки по воздушно-десантной подготовке

Спасатели отрабатывали десантирование с больших, средних, малых и предельно малых высот (400—200 м и ниже), прыжки в сложных метеоусловиях, в частности, при порывах ветра более 5 м/сек, а также приземление на неподготовленные площадки.
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