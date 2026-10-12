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Царьград

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Посол США в НАТО Уитакер призвал страны Альянса перебросить войска поближе к России

Посол США в НАТО Уитакер призвал страны Альянса перебросить войска поближе к России

При этом США не станут первыми направлять дополнительные силы в Восточную Европу.Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что альянсу нужно обновить базы и военную инфраструктуру, чтобы оперативнее перемещать силы и технику из Западной Европы в восточную часть континента.

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