Посол США в НАТО Уитакер призвал страны Альянса перебросить войска поближе к России

При этом США не станут первыми направлять дополнительные силы в Восточную Европу.Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что альянсу нужно обновить базы и военную инфраструктуру, чтобы оперативнее перемещать силы и технику из Западной Европы в восточную часть континента.
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