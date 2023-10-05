Мэр Собянин: закончили благоустройство Боровского парка в ТиНАО

Специалисты завершили благоустройство Боровского парка в ТиНАО. У местных жителей появились детские, спортивные площадки и прогулочное пространство, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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