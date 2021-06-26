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Светодиодная подсветка рабочей зоны на кухне

Светодиодная подсветка рабочей зоны на кухне

На моей кухне установлены светодиодные лампы, светят вроде ярко, но рабочая зона всё ровно освещается плохо, вот я и решил сделать подсветку, которая на мой взгляд получилась очень хорошей и к тому же кухня стала смотреться красивее и эстетичней! Подсветка делается просто и требует минимальных затрат, надеюсь вам пригодится данная информация!Что понадобится: Светодиодная лента нужной длины (Желательно взять по мощнее) Выключатель Блок питания для светодиодной ленты Гнездо для штекера блока питания Паяльник и припой Шуруповерт и свёрла Двухсторонний скотч и термоусадка для провода Процесс изготовленияПервым делом я вымыл и обезжирил спиртом рабочую поверхность, затем взял уровень и начертил линию по которой буду клеть ленту, можно обойтись без неё, но в таком случае у вас вряд ли удастся наклеить её ровно! Я выбрал зону рабочего стола и мойки, то есть те места, где освещение необходимо.

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