«Тройственный газовый союз» заработал

Президенты РФ, Казахстана и Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан и Казахстан по газопроводу «Средняя Азия – Центр».
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