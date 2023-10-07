«Тройственный газовый союз» заработал

Президенты РФ, Казахстана и Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан и Казахстан по газопроводу «Средняя Азия – Центр».