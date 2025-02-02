Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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    Каким беженцам Цыганова даёт приют? Украинским хитрым приспособленцам?Народ должен знат...
  • Геннадий Ларионов
    Вопросы то к идеологам и кураторам СМИ , причем , даже некоторые СМИ эти вопросы подымают - почему не освещают данную...Народ должен знат...
  • Геннадий Ларионов
    Вооот мнение !!! И потом этим пользуются те , кто пиарится на этом . Страна должна знать нормальных людей, кто поддер...Народ должен знат...

Вывод один, люди в СМИ, или в госструктурах, проводящие политику борьбы с флагами, нашивками (официальными и не запрещенными законом) наших бойцов должны немедленно покинуть свои должности с позором

Вывод один, люди в СМИ, или в госструктурах, проводящие политику борьбы с флагами, нашивками (официальными и не запрещенными законом) наших бойцов должны немедленно покинуть свои должности с позором

Запрет нашивок ЧВК «Вагнер» на федеральных каналах. Сережа Карнаухов поднял очень важную тему: на программы федеральных каналов приглашают бойцов ЧВК «Вагнер» и когда продюсеры видят нашивки с эмблемами компании - просят снять.

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