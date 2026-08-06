Chinese Oil Giant Launches World-First 16MW Floating Wind Turbine

State-owned China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) on Thursday announced the start of operations of the world's first 16-megawatt tension-leg platform (TLP) floating wind power platform, which began supplying power to an offshore oilfield.
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