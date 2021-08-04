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«Оманский треугольник»: что случилось с танкерами и чем все закончилось?

«Оманский треугольник»: что случилось с танкерами и чем все закончилось?

Ближний Восток Вторничная история с пятью танкерами, «потерявшими управление» в Оманском заливе во вторник, продолжает оставаться необъясненной, и эта необъясненность сама по себе загадочна, поскольку со времени происшествия прошло более суток.

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