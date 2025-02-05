Сценарий сохранения ставки в 21% в февраля кажется наиболее вероятным

Сценарий сохранения ставки в 21% в февраля кажется наиболее вероятнымОсновным мотивом сохранения ключевой ставки на декабрьском заседании стало достижение кредитно-денежными условиями определенной требуемой жесткости.
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