Ко Дню матери в детском саду "Золотая рыбка" прошел мастер-класс по рисованию ладошками. Мамочки и малыши с большим энтузиазмом макали ладошки в яркие краски и оставляли на бумаге отпечатки, превращая их в букет цветов.
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