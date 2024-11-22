Ко Дню матери в детском саду "Золотая рыбка" прошел мастер-класс по рисованию ладошками. Мамочки и малыши с большим энтузиазмом макали ладошки в яркие краски и оставляли на бумаге отпечатки, превращая их в букет цветов.