Отключают от приборов: знаменитый артист и звезда КВН при смерти

Новая трагедия грозит случиться в культурной сфере. Стало известно о предсмертном состоянии популярного российского артиста, талантливого юмориста и настоящей звезды "Клуба веселых и находчивых" Сергея Сивохо.
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