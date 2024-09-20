Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Юстас ты полезный идиот для западной разведки...Зачем пятая колон...
  • vladimir vedenkin
    скорее врагЗачем пятая колон...
  • Vasily Golov
    Газовый  хаб в Судже поставлял в Европу газ.За что ругали Газпром.Зачем пятая колон...

После массового подрыва пейджеров, катастрофа вертолёта Раиси заиграла новыми гранями

После массового подрыва пейджеров, катастрофа вертолёта Раиси заиграла новыми гранями

В сети распространяют фото погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси с "пейджером Моссада". Теперь информация с отверстиями в обшивке вертолета не выглядит такой уж фантастической?  И потом, такой же мог быть не только у любого из пассажиров, но и  на поясе у пилота! Вряд ли пилот, получив в полёте внезапное тяжёлое ранение мог успеть передать управление, тем более, что остальные члены экипажа могли быть подорваны одновременно с ним.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх