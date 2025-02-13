Иркутск примет пятый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б»

С 18 по 23 февраля в Иркутске состоится большое волейбольное мероприятие. В нашем городе будет проводиться пятый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» зоны Сибири и Дальнего Востока.
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