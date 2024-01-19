Square Enix рассчитывает на успехи Final Fantasy 7 Rebirth и дополнения к Final Fantasy 14 Square Enix оп...

Square Enix рассчитывает на успехи Final Fantasy 7 Rebirth и дополнения к Final Fantasy 14Square Enix опубликовала стенограмму вопросов и ответов с последней конференции по финансовым результатам, в которой новый генеральный директор Такаси Кирю рассказал о бизнесе и планах издательства.
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