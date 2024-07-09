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Мария Багреева: на торгах реализовано 363 нестационарных торговых объекта

Мария Багреева: на торгах реализовано 363 нестационарных торговых объекта

За пять первых месяцев текущего года на городских торгах было реализовано 363 нестационарных торговых объекта, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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