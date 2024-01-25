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Реставрация капитализма после Сталина. Историк о термитах капитала, грызущих СССР

Реставрация капитализма после Сталина. Историк о термитах капитала, грызущих СССР

«Кони с двумя хвостами и без голов» – именно так историки рисуют поздний СССР. Не уставая повторять – если у Вас так всё было хорошо, чего же это СССР развалился.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Это факт. Результат вся экономика в России работает на политико чиновничье бизнес олигархические мафиозные семейные кланы, а не на благо России и народа.
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17 час.
Андрей Тимохин
странно однако; а после Хрущёва почему-то ровно развивался социализм. Не странно;когда руководят государством правильно, видимо ныне благоденствие кругом в стране.🧐
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5 час.

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