Маск: терминалы Starlink не пытались осуществить подключение из сектора Газа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети Х под постом министра связи Израиля о том, что палестинское движение ХАМАС будет использовать Starlink для "террористической деятельности" заявил, что ни один из терминалов спутниковой связи сети Starlink не пытался осуществить подключение из сектора Газа.