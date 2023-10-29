Маск: терминалы Starlink не пытались осуществить подключение из сектора Газа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети Х под постом министра связи Израиля о том, что палестинское движение ХАМАС будет использовать Starlink для "террористической деятельности" заявил, что ни один из терминалов спутниковой связи сети Starlink не пытался осуществить подключение из сектора Газа.
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