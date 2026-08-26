Россия: По состоянию на утро в результате пожара, возникшего в результате атаки украинского беспилотника, один человек пострадал, люди были эвакуированы в районе логистического центра Wildberry в Котовске Тамбовской области.
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