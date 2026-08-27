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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Новоаннинцы отметят День физкультурника

Новоаннинцы отметят День физкультурника! 💪💪💪 29 августа в 11:00 на Центральном стадионе состоится большой спортивный праздник! В программе: 🏆 Торжественное открытие и чествование наших спортсменов.

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