Новоаннинцы отметят День физкультурника! 💪💪💪 29 августа в 11:00 на Центральном стадионе состоится большой спортивный праздник! В программе: 🏆 Торжественное открытие и чествование наших спортсменов.
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Новоаннинцы отметят День физкультурника! 💪💪💪 29 августа в 11:00 на Центральном стадионе состоится большой спортивный праздник! В программе: 🏆 Торжественное открытие и чествование наших спортсменов.
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