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Русская весна

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Сильнейший пожар под Бучей после удара Армии России по военным складам (ВИДЕО)

Сильнейший пожар под Бучей после удара Армии России по военным складам (ВИДЕО)

Сильнейший пожар на месте взрыва склада ракет под Бучей в Киевской области продолжается много часов.

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