Названа причина, по которой пытались зарезать фигуриста Дикиджи в метро

МВД сообщило о поиске пассажира петербургского метро, который угрожал ножом молодому человеку. Ранее сообщалось, что при нападении едва не пострадал серебряный призер России по фигурному катанию Владислав Дикиджи.
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