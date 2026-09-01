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Царьград

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Эколог Усманов связал рост мокриц с влажными зимами и плохой вентиляцией

Эколог Усманов связал рост мокриц с влажными зимами и плохой вентиляцией

Эколог Тимур Усманов рассказал, что мокрицы не опасны для людей и животных, но их появление в квартире может указывать на повышенную влажность и плесень.

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