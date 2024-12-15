На Украине заявили о критических потерях и невозможности удержать позиции под Курахово

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Украинский журналист Юрий Бутусов в эфире «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией) заявил о критических потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курахово.