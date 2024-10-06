В Музее Победы отметили День учителя специальной программой

5 октября в Музее Победы состоялась специальная программа, посвященная Дню учителя. Для педагогов и их учеников были организованы бесплатные экскурсии, интеллектуальные игры и концертная программа, сообщает пресс-служба Музея Победы.
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