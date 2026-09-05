Lenovo представила бюджетный ноутбук IdeaPad Vibe с ярким дизайном и новыми процессорами

Компания Lenovo на выставке IFA 2026 представила новую бюджетную модель ноутбука IdeaPad Vibe, которая станет прямым конкурентом MacBook Neo.
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