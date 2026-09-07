Лавров: отношений, которые были с Западом до февраля 2022 года, не будет никогда

Отношения России и Запада никогда не вернуться к уровню, который был до февраля 2022 года. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавательским составом МГИМО, пишет ТАСС.
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