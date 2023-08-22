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Сергей Устюгов: «С каждым днем тренироваться становится все сложнее и сложнее. Посещают мысли улететь в Анапу к семье»

Сейчас лыжник пропускает сбор группы Егора Сорина в Армении и тренируется индивидуально. «Вообще, хочу вам сказать, что с каждым днем тренироваться становится все сложнее и сложнее.

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