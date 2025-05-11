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Зеленский призвал Европу к созданию трибунала над Путиным и Россией

Зеленский призвал Европу к созданию трибунала над Путиным и Россией

Решение встретило одобрение глав МИД, которые 9 мая во Львове собрались на альтернативный праздник – День Европы Формально встреча министров иностранных дел посвящена обсуждению вопросов обеспечения мира на Украине.

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