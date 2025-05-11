Зеленский призвал Европу к созданию трибунала над Путиным и Россией

Решение встретило одобрение глав МИД, которые 9 мая во Львове собрались на альтернативный праздник – День Европы Формально встреча министров иностранных дел посвящена обсуждению вопросов обеспечения мира на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии