В МВД сообщили о снижении уровня преступности в России

МВД России на официальном сайте обнародовало данные о состоянии преступности в России за последние восемь месяцев, обратив внимание на то, что за указанный период число преступлений сократилось на 1,5%, из них тяжких и особо тяжких – на 5,7%.
МВД России на официальном сайте обнародовало данные о состоянии преступности в России за последние восемь месяцев, обратив внимание на то, что за указанный период число преступлений сократилось на 1,5%, из них тяжких и особо тяжких – на 5,7%.
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