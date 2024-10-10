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В сети опубликовали кадры применения ВС РФ авиабомбы ОДАБ-1500 в Волчанске

В сети опубликовали кадры применения ВС РФ авиабомбы ОДАБ-1500 в Волчанске

Авиация ВС РФ нанесла мощный удар по территории Волчанского мукомольного завода, где находились бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и подразделения бывших заключенных «Шквал», сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Кирилл Федоров.

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