"Удар возмездия" Ирана втянет в конфликт Россию и США? Эксперт оценил риски

Неминуемый "удар возмездия" Ирана за Исмаила Хания и неминуемый ответный удар Израиля выльются в полновесную войну, которая вовлечёт США и затронет Россию, считает Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
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