Госдеп США одобрил продажу трех систем HIMARS Украине за 30 миллионов долларов

Власти США намерены продать Украине три системы залпового огня HIMARS. Госдепартамент одобрил данное решение, сумма сделки составит 30 миллионов долларовВласти США намерены продать Украине три системы залпового огня HIMARS.
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