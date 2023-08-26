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Турнир имени Пучкова. «Сочи» против «Сибири», «Северсталь» и СКА разыграют первое место

Турнир имени Николая Пучкова «Сочи» – «Сибирь» – 15:00 СКА – «Северсталь» – 19:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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